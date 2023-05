Scocchera resta alla Tarros "Proseguiamo insieme"

Andrea Scocchera sarà l’head-coach dello Spezia Basket Tarros anche per la prossima stagione. Il sodalizio di ‘via Parma’ ed il tecnico livornese hanno trovato un’intesa per il prosieguo della collaborazione che è risultata molto fruttifera, con l’approdo del club bianconero nella nuova B Interregionale. "Non poteva trattarsi altro che di rinnovo dopo un stagione piena di successi, che ci ha riportato dopo 41 anni in serie B2, traguardo che inseguivamo da tempo e che abbiamo raggiunto con gioia e soddisfazione insieme ad Andrea – afferma il Maurizio Caluri, direttore sportivo Tarros – Andrea ha dimostrato, seppur esordiente in C Gold, di essere un allenatore molto preparato e vincente. Sono convinto che sia pronto per far bene anche nella categoria superiore. Inoltre è una persona dalle qualità umane eccelse e per noi questo è un aspetto fondamentale". "Sono bastate poche parole, sia io che la società eravamo convinti e decisi ad andare avanti insieme – spiega Scocchera – non posso che essere felicissimo. Qui ho trovato un ambiente meraviglioso, una grande famiglia. Il presidente ha una passione ed una competenza che non è facile trovare, così come Caluri, che come direttore sportivo ha fatto un grande lavoro. Ringrazio tutta la società, lo staff ed i giocatori. Tutti mi hanno supportato ed aiutato ed hanno creduto in me sempre, anche nei momenti più complicati. E’ stato un anno bellissimo e siamo già carichi per la prossima stagione. Sarà un’altra grande sfida, in una categoria che da allenatore affronto per la prima volta e non posso che ringraziare la società per questa opportunità". Di fatto con la sigla di questa intesa parte a tutti gli effetti la fase che porterà alla costruzione della squadra. La B Interregionale sarà tecnicamente di qualità superiore, con le migliori 64 squadre nazionali di C Gold e le 32 che non resteranno nella B unica attuale. "Non servirà fare una rivoluzione – chiosa Scocchera – ma bisognerà prendere qualche elemento di categoria".

G.S.