Scatta la mobilitazione per la sfida di Genova

È già scattata la mobilitazione della tifoseria aquilotta per il derby Sampdoria-Spezia di sabato alle ore 20,45. In tanti si muoveranno con mezzi privati, ma non mancheranno i pullman. Il gruppo Belini frizzanti ne ha già predisposti quattro (prezzo 20 euro, telefonare a Gabriele al 3403385453 o rivolgersi all’edicola di Grazia Rossi della Maggiolina o al circolo Arci di Valdellora). Un pullman anche del club Cavatorti, il costo del viaggio è di 20 euro, per prenotazioni rivolgersi al bar La Lory di via Buonviaggio o contattare Michele (3316816201) o Lory (3331979976). Un pullman partirà anche da Romito Magra a cura del locale club ‘Bertolani’: per info e prenotazioni telefonare a Luigi (3489105472) o a Lorenzo (3386419986). I ragazzi della Curva Ferrovia si muoveranno, invece, col treno regionale in partenza dalla stazione centrale della Spezia alle 17,50 e arrivo a Genova Brignole alle ore 20,07; il treno intercity di ritorno partirà alle ore 00,02 da Brignole. 2032 biglietti disponibili nel settore ospiti.

Fabio Bernardini