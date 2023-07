Scatta la caccia all’abbonamento Il via alle sottoscrizioni per 8 club

Sono già otto le squadre di B che hanno iniziato la campagna abbonamenti: Parma, Reggiana, Modena, Cittadella, Venezia, Sudtirol, Ascoli, Palermo. C’è chi aveva fatto una scommessa con i propri tifosi, come il Parma, che aveva raccolto 4.104 abbonati durante i play-off, una specie di atto di fede a prescindere dalla categoria che si sarebbe giocata in autunno, prima di avviare la seconda fase della campagna. Le altre si sono mosse con sconti più o meno elevati per i vecchi abbonati, con prelazioni più o meno ampie, riduzioni per donne, anziani e giovani, anche pacchetti famiglia per riempire gli stadi, non come la pessima campagna dello Spezia 2223. Il Cittadella applica un’ampia fascia di riduzioni e prezzi abbordabili (massimo 160 euro in Tribuna Est e 400 nella Ovest coperta), la Reggiana ha un unico neo nel riservarsi una partita senza abbonamenti, in compenso offre sconti anche agli studenti dell’Università di Modena e Reggio e comunque prezzi interi favorevolissimi (in un ottimo stadio, senza tribunette da Subbuteo): 150 euro per una curva, 220 in Tribuna Est (i nostri distinti), 300 per una Ovest laterale e 400 per una Ovest centrale. Attenzione al pacchetto family, che consente ottimi sconti, soluzione adottata anche dal Modena, che con 800 euro offre 4 abbonamenti nel settore poltronissime. I canarini hanno prezzi un po’ più alti dei loro vicini, comunque in uno stadio che è tra i migliori d’Italia. Il Venezia offre abbonamenti a 99 euro per gli studenti universitari nei distinti laterali, con 1.110 euro (senza prelazione) una tribuna centrale con hospitality, un benefit che ai vip (o presunti tali) spezzini è sempre stato offerto, ahimè, gratuitamente. L’Ascoli permette il pagamento in tre rate, offre uno sconto del 20% sui prodotti dello store (divise 2324 escluse), applica una riduzione anche per i residenti fuori provincia, con un occhio particolare ai tanti ascolani di Roma. Si va (fuori della prelazione) dai 177 euro della curva ai 478 delle poltroncine. Il Sudtirol conta di ripetere i nove sold-out dell’anno scorso, i suoi prezzi interi variano dai 255 ai 750 euro. Infine il Palermo, che ha pensato di investire una piccola parte del ricavato in un progetto contro la dispersione scolastica. Anche qui sconti per gli studenti iscritti alla locale università, mentre è possibile con 19 euro in più abbonare un under 14 collegandolo al principale. Fuori dalle prelazioni, prezzi piuttosto alti: dai 210 della curva agli 850 della tribuna centrale, fino ai 1.250 della centralissima. Tenuto conto dell’esilio di Cesena (duetre partite) e di un entusiasmo sottozero, vedremo cosa partorirà lo Spezia per i suoi tifosi.

Mirco Giorgi