Sarzana tiene testa al Trissino ma si arrende

Trissino

7

Sarzana Gamma

3

TRISSINO: Bovo, Malagoli, Cocco, Schiavo, Joao Pinto, Joan Galbas, Mendez Ortiz, Gavioli, Ipinazar, Zampoli. All. Alessandro Bertolucci.

HOCKEY SARZANA GAMMA INNOVATION: Corona, Borsi, De Rinaldis, Perroni, Rispogliati, Festa, Garcia Bielsa, Bruno Alonso, Facundo Ortiz, Bianchi. All. Paolo De Rinaldis.

Arbitri: Joaquin Pinto e Porfirio Fernandez (Portogallo).

Marcatori 1° tempo: 4’39’’ Galbas, 7’31’’ Festa, 11’37’’ Gavioli, 14’38’’ Facundo Ortiz, 20’49’’ Cocco. 2° tempo: 7’32’’ Mendez, 18’29’’ Cocco, 21’28’’, 25’35’’ Joao Pinto, 22’33’’ Bruno Alonso.

TRISSINO – Una sconfitta netta ma solo nel punteggio maturato per altro nel finale. Di fronte al Trissino, dominatrice del campionato di serie A1 e di certo tra le protagoniste anche della Champion’s League i rossoneri hanno tenuto bene il 1° tempo chiuso sotto 3-2 andando vicini al pareggio in avvio di ripresa. Secondo stop dunque per la compagine sarzanese nella massima competizione europea mentre il Trissino sale a quota 4 punti in classifica e batte per la quarta volta in questa stagione i sarzanesi. Dopo le due vittorie in Supercoppa Italiana e quella dell’andata in campionato è arrivata anche questa in Champion’s. A sbloccare la sfida ci ha pensato l’argentino Galbas, giocatore che ha ancora un posto speciale nei pensieri dei tifosi rossoneri grazie all’ottima stagione a Sarzana culminata con la conquista della Coppa Italia. Ma la rete dell’ex non spaventa i ragazzi di Paolo De Rinaldis e sicuramente non mette paura a Sergio Festa che contro il Trissino riesce sempre a andare a segno. Al 7’ dopo una prima respinta di Zampoli il rossonero infila il pari, Il ritmo resta alto e ci vuole un gran colpo al 12’ di Gavioli per indovinare l’angolo alto imprendibile per Corona e firmare il nuovo vantaggio veneto. L’Hockey Sarzana Gamma Innovation si riorganizza e al 15’ uno splendido assist di Francesco De Rinaldis smarca davanti al portiere Ortiz che insacca il 2-2. Pareggio che non resiste a lungo perchè Cocco riesce a battere ancora Corona segnando prima del riposo il 3-2. Nel 2° tempo i veneti hanno concesso qualche chance ai sarzanesi, entrambi i portieri si sono messi in mostra per una serie di ottimi interventi, prima di prendere il largo e arrotondare nel finale reso meno amaro dal gol di Alonso.

Massimo Merluzzi