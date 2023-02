Sarzana stasera a Oporto Il fascino della Champion’s

OPORTO (Portogallo)

E’ la notte dei campioni. Per l’Hockey Sarzana Gamma Innovation quella di stasera è una partita da inserire nell’albo d’oro degli appuntamenti della storia del club. Sulla pista del Porto, una delle società più quotate nel mondo dell’hockey, i rossoneri affrontano la terza giornata del girone di Champion’s League. A sorpresa i portoghesi sono partiti col freno tirato conquistando solo due pareggi e ritrovandosi così alle spalle della capolista Trissino e degli spagnoli del Noia anche se la strada della qualificazione è ancora lunga. Un po’ meno per i sarzanesi che dopo due sconfitte consecutive devono andare a punti per sperare di giocarsi qualche chance. Quello di questa sera a Oporto, al palasport Dragao Caixa, è comunque un appuntamento fantastico per gli appassionati dello sport a rotelle e un premio per i giocatori sarzanesi che dopo anni di attività possono affrontare un’altra big del palcoscenico internazionale dopo aver già affrontato in passato il Barcellona. Il ritorno si disputerà il 9 marzo al Vecchio Mercato quando il Porto farà visita ai rossoneri. "Il Porto è uno squadrone - ha spiegato il presdente Maurizio Corona - dal quale non possiamo far altro che imparare, hanno tanti fuoriclasse, è una squadra galattica con Goncalo Alves, Carlo De Benedetto e Ezequiel Mena campione del mondo con l’Argentina, solo per citare alcuni dei dieci campioni che lo compongono. La nostra squadra è conscia del valore di questa Champion’s che non è nemmeno lontana parente di quella della scorsa stagione, specialmente se poi trovi nel tuo cammino corazzate come Porto e Noia. Ora pensiamo a chiudere nel migliore dei modi, ciò che verrà in Champion’s League sarà tanto di guadagnato". Si gioca alle 21 (ora italiana) mentre in Portogallo saranno le 20 arbitrano i De La Hera e David Canto.

m.m.