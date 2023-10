Sarzana sogno Champions. Si parte dal Thunestern

Alla conquista dell’Europa che conta. Sarà un viaggio lungo quello che da oggi affronta l’Hockey Sarzana Gamma Innovation ma indispensabile per tornare a disputare la Champions League, la più importante competizione europea di hockey su pista. Una rassegna che i rossoneri hanno disputato nella scorsa stagione entrando di diritto come squadra vincitrice della Coppa Italia mentre adesso, senza titoli da mostrare, sarà necessario affrontare un lungo percorso che inizia in Catalogna da oggi fino a domenica. Dal quadrangolare in programma usciranno due qualificate e a novembre verrà disputato il secondo turno. Le vincenti del tour de force andranno a disputare la Champions. I rossoneri hanno pescato nell’urna della World Skate Europe i catalani dell’ Igualada Hockey Club (Spagna) vecchia conoscenza dei rossoneri, SC Thunestern (Svizzera) e l’inglese King’s Lynn Rhc prima volta per la formazione rossonera la sfida contro una squadra dell’oltre Manica. L’Hockey Sarzana Gamma Innovation debutta questo pomeriggio, venerdì, alle 19 contro gli svizzeri del Thunestern quindi sabato alle 18 contro gli inglesi del King’s Lynn per chiudere domenica alle 13,30 contro i padroni di casa dell’Igualada.

Pronostici? Difficile ma non certamente impossibile per i ragazzi di Paolo De Rinaldis che alla prima del campionato di serie A1 hanno risposto presente battendo al Vecchio Mercato il Montebello. "Si qualificano alla fase successiva due squadre - spiega il presidente Maurizio Corona - e credo che abbiamo tantissime possibilità di raggiungere l’obiettivo. Un sorteggio dunque alla portata, ma certamente da non sottovalutare. L’Igualada è favorito per un posto e noi ce la giocheremo a armi pari contro svizzeri e inglesi che sono un po’ la novità della nostra storia visto che non abbiamo mai giocato contro questo Paese".

m.m.