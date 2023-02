Sarzana si arrende al Forte dei Marmi

Dopo tre risultati utili consecutivi nel campionato di serie A2 l’Hockey Sarzana Gamma Innovation è stata battuta dal Forte dei Marmi nella sfida casalinga disputata al Vecchio Mercato. La serie positiva della giovane formazione diretta dal tecnico Paolo De Rinaldis si è interrotta davanti alla forza dei versiliesi, secondi in classifica, che si sono imposti col punteggio di 7-2. Le uniche marcature dei rossoneri realizzate da Pistelli e Rispogliati sono arrivate sul punteggio di 7-0. L’allenatore De Rinaldis ha schierato Venè, Rispogliati, Pistelli, Ponti, Angeletti, Baldocchi, Lavagetti, Tognacca, Del Gatto, Andreoni. Gli altri risultati: Giovinazzo-Salerno 5-3; Camaiore-Grosseto 4-4 mentre Pumas Viareggio-Matera si giocherà sabato. Per il Matera sarà un tour de force visto che domenica pomeriggio sarà ospite al Vecchio Mercato dei sarzanesi nella sfida in programma alle 15, mentre alle 18 scenderà in pista a Viareggio la prima squadra reduce dalla trasferta in Portogallo nel terzo turno di Champion’s League. La classifica del campionato di serie A2 vede dunque al comando Castiglione con 16 punti; Forte dei Marmi 15; Giovinazzo 14; Camaiore 12; Cgc Viareggio 11; Hockey Sarzana Gamma Innovation e Salerno 7; Grosseto 6; Matera 3; Follonica 1.