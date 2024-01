Sarzana sfida i campioni. Big match contro Trissino

I campioni d’Italia accendono la domenica sarzanese. Nel mese della verità per l’Hockey Sarzana Gamma Innovation sono già arrivate alcune risposte molto confortanti ma tra questo pomeriggio e mercoledì l’adrenalina dovrà essere al massimo per affrontare gli impegni sia nel campionato di serie A1 che in Coppa Italia. Un passo alla volta. Intanto oggi pomeriggio al ’Vecchio Mercato’ arriva il Trissino campione d’Italia in carica e insieme al Forte dei Marmi la candidata al titolo. Un avversario che nella scorsa stagione non ha concesso nulla ai rossoneri partendo dalla doppia sfida in Supercoppa italiana, campionato e Champion’s League vincendo ben 6 volte. Una corazzata guidata dal portoghese Thiago Sousa attualmente al secondo posto in classifica con sei punti di vantaggio proprio sui rossoneri che stanno comunque disputando una stagione eccellente. I ragazzi diretti da Paolo De Rinaldis sono reduci da sei risultati utili nel torneo, cinque vittorie e un pareggio, oltre alla prestazione maiuscola di sabato scorso in Ws Europa Cup contro gli spagnoli dell’Alcoy che ha consentito il passaggio ai quarti di finale. Il Trissino ha una rosa altamente competitiva alla quale si è aggiunto nel mercato di gennaio Diego Neves dal Vercelli in sostituzione di Filippo Schiavo passato al Sandrigo.

"Una partita molto importante – spiega il tecnico Paolo De Rinaldis – contro una super squadra. Noi stiamo attraversando un buon momento e dispiace per l’infortunio di Sergio Festa che starà lontano dalla pista per un lungo periodo". Il Trissino nelle ultime stagioni è la società leader avendo conquistato due scudetti, una Coppa Italia, due Supercoppa, una Eurolega e una coppa Intercontinentale. Si gioca oggi pomeriggio alle 18 arbitrano Simone Brambilla di Agrate Brianza e Massimo Nucifero di Viareggio, ausiliario Matteo Righetti di Sarzana.