Sarzana saluta la Champions In Spagna doppietta di Festa

Noia

4

Sarzana Gamma

2

NOIA: Roca Subriana, Exteller Pla, Gil Aguera, Salvado, Xavi Costa, Bargallò, Eloi Mitjians, Gabarro, Ballart, Marimon. All. Pere Varias Fernandez.

HOCKEY SARZANA GAMMA INNOVATION: Bianchi, Festa, Garcia, Facundo Ortiz, Bruno Alonso, Rispogliati, De Rinaldis F., Perroni, Tognacca, Corona. All. De Rinaldis P.

Arbitri: Pedro Figueiredo e Silva Coelho (Portogallo).

Marcatori: 1° tempo 4’33’’, 13’42’’ Festa, 7’57’’ Bargallò, 10’44’’ Gabarro, 17’59’’ Gil. 2° tempo 19’49’’ Eloi Mitjians.

ANOIA – Si è chiusa in Spagna la prestigiosa, seppure senza punti all’attivo, avventura dell’Hockey Sarzana Gamma Innovation battuto 4 a 2 dal Noia. I rossoneri hanno approfittato della gara, ininfluente per la classifica del girone che ha visto ancora una volta il Trissino protagonista, per dare spazio anche a giocatori meno utilizzati in questa stagione. Bella partenza quella dei ragazzi di Paolo De Rinaldis che hanno sbloccato la gara con Festa, autore di una doppietta ma la reazione catalana ha portato al pareggio di Bargallò. Di Gabarro la rete del vantaggio dei padroni di casa ancora raggiunti da Festa prima del 3 a 2 firmato da Gil. Nella ripresa Eloi ha chiuso il conto realizzando il 4-2.

Nella gara decisiva per il passaggio del turno il Trissino si è imposto alla grande sul Porto con il risultato di 6-2 confermandosi non solo regina del campionato di serie A1 italiano ma una delle principali pretendenti alla vittoria della più importante manifestazione europea su pista.