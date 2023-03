Sarzana riprende la corsa vincente Il Montecchio si illude poi crolla

HOCKEY SARZANA

6

MONTECCHIO

2

HOCKEY SARZANA: Corona, Borsi, Perroni, Rispogliati, Festa, Garcia Bielsa, Bruno Alonso, Facundo Ortiz, De Rinaldis F., Bianchi. All. De Rinaldis P.

MONTECCHIO: Martinez Borras, Zanini, Vega, Cardella, Posito Esteban, Campagnolo, Cinquini, Loguercio, Mir, Cocco. All. Mendo.

Arbitri: Andrisani e Giangregorio di Bari

Marcatori: 1° tempo: 6’49’’ Borsi, 23’39’’ Bruno Alonso. 2° tempo: 5’09’’ Festa, 11’26’’, 15’35’’ Posito, 16’09’’ Borsi, 17’12’’ Festa, 23’28’’ Garcia.

SARZANA – L’Hockey Sarzana riprende la corsa vincente. Un leggero calo sul risultato di netto vantaggio che il Montecchio Precalcino, penultima, ha sfruttato riportandosi in partita sul 3-2. Poi i rossoneri hanno ripreso il filo del gioco chiudendo con un netto 6-2. La partita del campionato di A1 disputata nell’insolito orario pomeridiano della domenica è arrivata dopo la fatica, fisica e mentale, di giovedì sera contro il Porto ed è iniziata con mezz’ora di ritardo a causa di un incidente in autostrada che ha rallentato l’arrivo dei veneti. I ragazzi di De Rinaldis sono partiti forte passando con Borsi, ma poi scontrandosi con il portiere ospite che ha tenuto in gioco i suoi fino quasi allo scadere del tempo, quando Bruno Alonso ha raddoppiato. Nella ripresa Festa porta a tre il vantaggio e la squadra si siede, così Posito con una doppietta riapre la partita. Ci pensa ancora Borsi dal dischetto a suonare la carica e la sfida fila liscia verso la vittoria. Altri risultati: Cgc Viareggio-Monza 4-1, Sandrigo-Forte dei Marmi 2-3, Vercelli-Trissino 3-7. Mercoledì Bassano-Montebello e Follonica-Valdagno. Classifica: Trissino 56, Lodi 45, Hockey Sarzana 43, Follonica 41, Grosseto, Forte dei Marmi 39, Bassano, Vercelli 35, Valdagno 28, Monza 25, Sandrigo 20, Cgc Viareggio 18, Montecchio 12, Montebello 11.

m.m.