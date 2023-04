Sarzana pronta al rush finale della stagione

Una gita in Spagna per chiudere la prima grande e comunque bella esperienza in Champions League, sperando di dare una zampata utile a portare i primi punti in classifica. L’Hockey Sarzana Gamma Innovation è pronta alla trasferta iberica di giovedì sulla pista del Noia, per l’ultima gara del girone che deve ancora decidere la ’regina’ tra Porto e Trissino. E proprio i veneti saranno poi avversari dei sarzanesi domenica pomeriggio nell’ultima giornata della stagione regolare del campionato di serie A1. Una sfida importantissima per stabilire la posizione in classifica dei rossoneri che ancora stazionano al terzo posto ma con la concorrenza di Forte dei Marmi, Grosseto e Follonica alle spalle. Di certo nel derby maremmano almeno una resterà alle spalle dei rossoneri indipendentemente dall’esito della gara dei ragazzi di Paolo De Rinaldis a Trissino. Il Forte dei Marmi invece attende il Montecchio Precalcino e quindi ha buone chance di balzare in terza posizione.

Nel recupero del campionato il Follonica ha clamorsamente perso in casa contro il Bassano con il punteggio di 6 a 4 rimanendo così a quota 44 punti, due in meno dei sarzanesi, mentre il Grosseto ha vinto a Montebello 5 a 2 portandosi a 45 punti. Quindi tutto ancora aperto per centrare la miglior posizione ai play off e potersi giocare in casa almeno due partite. Intanto però c’è da pensare a giovedì sera quando l’Hockey Sarzana Gamma Innovation cercherà di strappare al Noia i primi punti della rassegna. Pur non sfigurando mai la formazione rossonera è rimasta ancora a quota zero mentre gli spagnoli, vincitori all’andata al "Vecchio Mercato" sono a 5 punti ma comunque eliminati.

Per il primo posto del raggruppamento deciderà dunque la supersfida Trissino-Porto entrambe a 11 punti. E proprio la tensione di questo appuntamento e il dispendio di energie potrebbe essere un vantaggio per l’Hockey Sarzana Gamma Innovation che domenica pomeriggio in Veneto troverà un avvesario già ampiamente sicuro del primo posto e magari con qualche tossina ancora da smaltire dal match di Coppa. Di certo i precedenti in questa stagione sia in Supercoppa Italiana, andata di campionato e il doppio confronto di Champions sono sempre stati durissimi per i sarzanesi che infatti hanno sempre perso contro l’ex tecnico Alessandro Bertolucci. Ma domenica sarà un’altra storia e nell’attesa la trasferta in Spagna dovrà mettere energia e positività ai ragazzi della società presieduta da Maurizio Corona.

m.m.