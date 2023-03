Sarzana-Porto sfida di Champion’s Iniziata la prevendita dei biglietti

Sarà una sfida bella e affascinante anche se la classifica dei padroni di casa li vede lontani dalla possibilità del passaggio del turno. Ma per gli appassionati della disciplina l’appuntamento tra Hockey Sarzana Gamma Innovation e Porto di Champion’s League vale davvero una serata al Vecchio Mercato. La società rossonera ha aperto la prevendita dei biglietti della partita in programma giovedì prossimo, 9 marzo con inizio alle 21. Per l’acquisto del prezioso tagliando occorre rivolgersi alla segreteria del club all’interno del palazzetto di piazza Terzi tutti i giorni dopo le 18.