Sarzana non ci crede e si congeda dai play off

EDILFOX GROSSETO

5

SARZANA GAMMA

3

EDILFOX GROSSETO: Menichetti, Mount, Nacevich, Saavedra, Rodriguez, De Oro, Paghi, Bardini, Cabella, Sassetti. All. Achilli.

HOCKEY SARZANA GAMMA INNOVATION: Corona, Borsi, Perroni, Angeletti, Festa, Bruno Alonso, Facundo Ortiz, Garcia, Tognacca, Bianchi. All. De Rinaldis P.

Arbitri: Galoppi di Follonica e Hyde di Breganze. Ausiliario Lorenzoni di Follonica

Marcatori: 1° t. 2’49’’ De Oro. 2° t.: 4’55’’, 23’01’’ Mount, 6’48’’ De Oro, 13’31’’ Saavedra, 18’14’’, 24’37’’ Perroni, 24’20’’ Garcia.

GROSSETO – Termina la corsa dell’Hockey Sarzana Gamma Innovation. Sconfitta a Grosseto e play off scudetto che si fermano ai quarti di finale lasciando un pizzico di amarezza. E’ pur vero che la scorsa estate la società avrebbe firmato per la comoda salvezza e addirittura il quarto posto nella fase regolare del campionato di sere A1 ma visto l’andamento della stagione forse qualcosa in più si sarebbero attesi tutti. Invece nel doppio turno dei quarti di finale sono arrivate altrettante sconfitte a conferma del rapporto sempre difficile contro i maremmani. La squadra diretta dall’ex di turno Achilli ha concesso il bis in casa imponendosi 5-3. E la vittoria è stata nettissima anche se sotto di una rete i sarzanesi hanno fallito un rigore e colpito tre pali chiudendo sotto 1-0 la prima frazione. Poi si sono riscattati sul 4-0 ma con sempre meno energia e determinazione per ribaltare il risultato di mercoledì sera. Sul vantaggio di 4-0 infatti il Grosseto ha allentato la presa e così i sarzanesi hanno iniziato a rimontare e tra le note positive della serata c’è la doppietta messa a segno da Andrea Perroni. Stagione conclusa dunque, con la grande soddisfazione della permanenza in serie A1, del rapporto rinsaldato tra il tecnico Paolo De Rinaldis e l’Hockey Sarzana, ma anche qualche rimpianto per essere usciti dalla Coppa Italia, non aver conquistato neppure un punto nel girone comunque durissimo di Champions ed essere usciti dai play off contro la squadra che ha chiuso appaiata la stagione regolare. Altro risultato: Forte dei Marmi-Follonica 4-3. Oggi si gioca Amatori Lodi-Vercelli con i lombardi che hanno vinto all’andata 3-1. Dovranno disputare la terza gara sia il Trissino che si è riscattato della confitta dell’andata battendo 3-0 il Valdagno e il Forte dei Marmi.

Massimo Merluzzi