Sarzana, match d’alta quota con Grosseto: "Squadra forte, ma noi siamo in crescita"

Un mercoledì da brividi per l’Hockey Sarzana Gamma Innovation che accarezza l’idea di balzare al comando solitario del campionato di serie A1 almeno fino a sabato quando giocheranno anche tutte le altre formazioni. Per i rossoneri la sfida di stasera contro il Grosseto in programma alle 20.45 al Vecchio Mercato è un anticipo in quanto la settimana prossima ci sarà l’impegno in Spagna per il secondo preliminare di Champions League e per altro i sarzanesi hanno già saltato la trasferta a Lodi. Per una strana combinazione dunque la formazione di Paolo De Rinaldis si troverà stasera a disputare la terza giornata di fila in casa, dopo quelle vinte contro Montebello e Sandrigo. Un fattore pista dunque da sfruttare al massimo e, per una sera, balzare in vetta. Ma tra il sogno e la realtà c’è di mezzo il Grosseto che è la vera "bestia" nera dei sarzanesi. La scorsa stagione i maremmani in campionato pareggiarono a Sarzana con il punteggio di 3 a 3 vincendo in casa 7 a 3 e conquistando il quarto posto per poi imporsi sempre sui sarzanesi ai play-off con due successi. Stasera rientrerà dalla squalifica Francesco De Rinaldis facendo così l’esordio nel campionato e per il tecnico si tratta di un innesto prezioso da utilizzare nell’economia della partita.

Il Grosseto alla rosa competitiva della scorsa stagione ha aggiunto due giocatori di ottimo livello come il portiere Adria Català e il bomber tedesco Max Thiel, oltre all’ex rossonero Cardella. "Una partita importantissima - conferma il tecnico Paolo De Rinaldis - che per altro precede la trasferta di Trissino quindi dobbiamo essere bravi a gestire i carichi di lavoro. Siamo in crescita e anche contro il Sandrigo sabato scorso a parte un calo soprattutto mentale all’inizio del secondo tempo abbiamo fatto una prestazione dal punto di vista dell’atteggiamento importante e quindi un altro passettino avanti verso il nostro percorso e verso i nostri obiettivi. Affrontiamo una squadra fortissima che lo scorso anno ha giocato la semifinale scudetto, composta da giocatori molto esperti e giovani di grande prospettiva e quindi l’atteggiamento dovrà essere di massimo rispetto ma senza nessun timore reverenziale, giochiamo in casa, cercheremo di fare valere il valore campo e come al solito con l’obiettivo di portare a casa la vittoria e aiutati come sempre dal nostro fantastico pubblico". Si gioca alle 20.45 arbitri Claudio Ferraro di Bassano e Andrea Davoli di Modena, ausiliario Matteo Righetti di Sarzana.

m.m.