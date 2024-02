Sarzana guarda all’Europa. Monza il primo ostacolo

Una serata dal sapore europeo anche se la sfida è tra rivali del campionato di serie A1. Si gioca stasera la gara di andata dei quarti di finale di Ws Europe Cup, competizione alla quale l’Hockey Sarzana Gamma Innovation è approdata dopo l’eliminazione dai preliminari di Chamion’s League. Un impegno comunque molto sentito che i rossoneri vogliono portare avanti dopo aver già superato il primo ostacolo spagnolo. Una competizione che per altro i sarzanesi inseguono da anni avendo perso per due volte la finale contro il Lleida. Stasera alle 21 al ’Vecchio Mercato’ arriva il Teamcar Service Monza diretto dal tecnico Tommaso Colamaria, mentre il ritorno in Brianza è il 16 marzo. "Dobbiamo dimenticare la gara di campionato dove abbiamo espugnato la pista di Monza – spiega il presidente Maurizio Corona – la classifica e il percorso nella regular season di serie A1 non è lo specchio della forza della formazione di Tommaso Colamaria, che ha sconfitto il Noia a San Sadurni 6-3 eliminando la super favorita dalla competizione europea. E in campionato ha pareggiato con Trissino e Amatori Lodi, senza mai mollare un millimetro in nessuna sconfitta subita. Una squadra che può contare sul capitano Matteo Zucchetti e su due stranieri di qualità come Bielsa e il bomber Tamborinduegui". I rossoneri di Paolo De Rinaldis sono in grande condizione e le ultime due vittorie consecutive hanno mostrato un gruppo concentratissimo che vuole giocarsi tutte le carte in questo finale di stagione superando il rammarico per l’eliminazione in Coppa Italia. Stasera al palazzetto ci sarà il tifo delle grandi occasioni: si gioca alle 21 arbitrano gli spagnoli Oriol Perez e Ivan Gonzalez.