L’Hockey Sarzana Gamma Innovation ha ingranato la marcia. Anche la seconda squadra del club rossonero, impegnata nel campionato di serie A2, sta prendendo quota seguendo la via dei successi dei compagni che militano nel campionato di massima serie. Questa volta il tecnico Paolo De Rinaldis che si occupa di entrambe le formazioni principali della società si è ’vendicato’ della sconfitta incassata con la prima squadra a Grosseto e nella sfida contro i maremmani che si è disputata al Vecchio Mercato ha vinto 8-6. Sono scesi in pista Venè, Rispogliati, Andreoni, Ungari, Pistelli, Angeletti, Baldocchi, Lavagetti, Tognacca, Del Gatto. Sono andati a segno per i rossoneri Pistelli autore di una tripletta, doppietta di Tognacca e guizzi di Ungari, Angeletti e Baldocchi. Per i sarzanesi si è trattato della seconda vittoria consecutiva dopo quella a Follonica. Nel girone B della serie A2 guida il Castiglione con 12 punti. Intanto la prima squadra si sta preparando al secondo impegno di Champions domani sera a Trissino.

m.m.