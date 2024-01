Sarzana Gamma passa il turno in Europa. Una grande rimonta contro gli spagnoli

Sarzana Gamma

8

Pas Alcoi

4

HOCKEY SARZANA GAMMA: Corona, Festa, Garcia, Illuzzi, Borsi, Olmos, Ortiz, De Rinldis F., Veneè. All. De Rinaldis P.

PAS ALCOI: Gran Vila, Formatoe Cuyas, Gil Aguera, Canet Vila, Dominguez, Perez Gonzalez, Hernandez, Ceschin, Oltra. All. Pastor.

Arbitri: Guillerme e Catrapona (Portogallo)

Marcatori: 1° tempo 1’20’’ De Rinaldis F., 6’36’’ Garcia, 7’13’’ Perez, 19’26’’ Olmos, 20’ Borsi. 2° tempo: 3’30’’ Borsi, 4’32’’ Olmos, 12’30’’ Festa, 21’22’’ Perez, 22’ Garcia, 23’ Perez, 24’ Ceschin.

SARZANA – Ai quarti di finale di Ws Europa Cup giocherà l’Hockey Sarzana Gamma Innovation. I rossoneri hanno stravinto la sfida di ritorno al ’Vecchio Mercato’ contro il Pas Alcoi annullando la sconfitta per 4-3 incassata all’andata con un netto 8-4. L’inizio rossonero è "indiavolato" e per gli spagnoli sembra prospettarsi una serata difficile. Infatti dopo poco più di un minuto Francesco De Rinaldis sblocca la sfida con un perfetto diagonale. L’Hockey Sarzana alza i giri e approfitta dell’appannamento spagnolo per infilare al 6’36’’ il raddoppio con Garcia. Uno schiaffo che però non stende il Pas Alcoi ma anzi lo risveglia improvvisamente consentendo a Perez di infilare sotto la traversa con un tocco sottomisura riaprendo partita e anche il discorso qualificazione. Ci ha pensato però Olmos a rimettere distanza nel punteggio insaccando il 3-1 quindi dopo la traversa di Festa e un paio di ottimi interventi di Gran Vila il nuovo legno colpito da Illuzzi si trasforma in un perfetto assist per Borsi che da posizione centrale lascia andare una botta che "spacca" la porta portando i sarzanesi sul 4-1. Dopo 15’ dall’inizio della ripresa Olmos spreca il rigore e poi si ripresenta con due conclusioni consecutive impegnando il portiere e poi centrando la traversa. Al 3’ Ceschin trova Corona pronto a respingere il tiro diretto e sulla ripartenza Ortiz guadagna il rigore che Borsi al secondo tentativo, ripetuta la prima esecuzione per infrazione del portiere, insacca il 5-1. Per il Sarzana Gamma la strada si fa in discesa e Olmos ne approfitta per insaccare il 6-1 e Festa al 12’30’’ su tiro diretto infila il 7-1. Poi le reti spagnole che non spaventano i rossoneri ancora a segno con Garcia e che concedono il debutto europeo al giovane portiere Venè.

Massimo Merluzzi