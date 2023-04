Sarzana Gamma oggi a Trissino Ultima partita prima dei play off

L’ultima gara prima dei play off è la più difficile. Per l’Hockey Sarzana Gamma Innovation il terzo posto in classifica del campionato di serie A1 infatti è messo in discussione proprio nella fatica che chiude la stagione regolare in programma questo pomeriggio alle ore 18 sulla pista della capolista Trissino. I veneti hanno già archiviato da tempo la pratica del primo gradino del podio mentre per i rossoneri tutto è ancora da verificare e sarà fondamentale un risultato positivo contro la formazione diretta dall’ex di turno Alessandro Bertolucci.

E’ stata una settimana comunque pesante per entrambe le formazioni che sono reduci dalla fatica di Champions League. Il viaggio europeo prosegue per i padroni di casa che hanno superato il Porto chiudendo così in vetta il proprio raggruppamento. Una macchina da vittorie quasi perfetta quella biancazzurra che dopo aver vinto la Supercoppa Italiana a settembre e la Coppa Italia qualche settimana fa è la principale favorita allo scudetto e adesso anche della più importante competizione europea.

L’Hockey Sarzana Gamma Innovation ha disputato comunque una stagione eccellente e anche ai play off può comunque regalarsi altre soddisfazioni. Questo pomeriggio, sempre con inizio alle 18, in pista anche il Forte dei Marmi contro il fanalino di coda Montecchio Precalcino.