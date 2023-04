Sarzana Gamma, non resta che vincere

Non resta che vincere e anche con tante reti in più degli avversari per poter sperare. L’impresa che attende questa sera l’Hockey Sarzana Gamma Innovation sulla pista del Grosseto è alta come una montagna ma lo sport è spesso imprevedibile come dimostra la sconfitta di mercoledì sera al "Vecchio Mercato". I rossoneri sono stati battuti 5 a 2 dai maremmani ma le occasioni, i pali e gli errori, hanno pesato gravemente nell’economia del risultato. Adesso per proseguire la corsa nei play off scudetto del campionato di serie A1 i ragazzi del tecnico Paolo De Rinaldis dovranno vincere questa sera per proseguire la marcia. Di certo uscire di scena proprio contro una squadra che ha chiuso il torneo appaiata al quarto posto ma premiata dal miglior scontro diretto è molto amaro ma la formazione allenata da Achilli ha sempre messo in difficoltà i sarzanesi. La sfida di questa sera alle 20.45 si gioca sulla pista "Mario Parri" è diretta da Matteo Galoppi di Follonica e Louis Hyde di Breganze ausiliario Lorenzoni di Follonica.