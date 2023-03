Sarzana Gamma inizia male e non si riprende

SARZANA GAMMA

FORTE DEI MARMI

HOCKEY SARZANA GAMMA INNOVATION: Corona, Borsi, De Rinaldis F., Perroni, Rispogliati, Festa, Facundo Ortiz, Garcia Bielsa, Bruno Alonso, Bianchi. All. De Rinaldis P.

FORTE DEI MARMI: Gnata, Gual Rosell, Ambrosio, Borgo, Gil, Illuzzi, Cinquini, Rossi, Torner, Taiti. All. De Gerone.

Arbitri: Fronte di Novara e Galoppi di Follonica.

Marcatori 1° tempo: 4’29’’ Ambrosio, 8’47’’ Rossi, 19’05’’ Illuzzi , 22’56’’ Perroni.

SARZANA – Un primo tempo distratto che il Forte dei Marmi ha ben gradito per poter costruire quel vantaggio utile a gestire eventuali risvegli nella ripresa. L’Hockey Sarzana Gamma Innovation però non si è accesa concedendo la vittoria ai versiliesi che si sono vendicati al "Vecchio Mercato" delle ultime due sconfitte incassate in casa. Nella penultima giornata del campionato regolare di serie A1, l’ultima in casa per i rossoneri, la formazione di Paolo De Rinaldis voleva lasciare il segno contro una contendente che resta comunque alle spalle in una classifica ancora parziale. Infatti il Follonica dovrà giocare il 1 aprile. La sfida si è praticamente risolta nel 1° tempo che ha visto il Forte dei Marmi più sicuro e determinato rompendo l’equilibrio con Ambrosio per poi allungare in chiusura di frazione grazie a Rossi, grande ex di turno, e Illuzzi con una botta dalla distanza. Ma sempre con una conclusione da fuori Perroni ha riacceso la speranza. In passato Sarzana aveva regalato grandi riscosse ma ieri sera è mancato il guizzo decisivo e il Forte dei Marmi è riuscito a contenere il vantaggio senza correre grandi rischi. Adesso due settimane di stop per preparare al meglio la trasferta in Spagna sulla pista del Noia che chiude il raggruppamento B di Champions League quindi la domenica successiva ultima giornata del campionato in casa del Trissino, capolista già affrontata la settimana scorsa in Coppa oltre che in altre tre occasioni tra Supercoppa italiana e campionato.

Gli altri risultati: Sandrigo-Valdagno 3-2, Vercelli- Amatori Lodi 2-1, Montecchio-Monza 1-4, Cgc Viareggio-Trissino 2-6. Sabato 1 aprile: Follonica-Bassano e Montebello-Grosseto.

Classifica: Trissino punti 62, Amatori Lodi 48, Hockey Sarzana Gamma Innovation 46, Forte dei Marmi 45, Follonica 44, Grosseto 39, Bassano, Vercelli 38, Valdagno 31, Monza 28, Sandrigo 23, Cgc Viareggio 18, Montebello 14, Montecchio 12.

Massimo Merluzzi