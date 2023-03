Sarzana Gamma da applausi in Champions

SARZANA GAMMA

2

TRISSINO

4

SARZANA GAMMA INNOVATION: Corona, Borsi, De Rinaldis F., Perroni, Garcia Bielsa, Festa, Facundo Ortiz, Bruno Alonso, Tognacca, Bianchi. All. De Rinaldis P.

TRISSINO: Zampoli, Malagoli, Cocco, Schiavo, Rubega, Joao Pinto, Galbas, Mendez, Ipinazar, Bovo. All. Bertolucci A.

Arbitri: Ruben Fernandes e Daniel Villar (Spagna).

Marcatori 1° tempo: 4’10’’ Ortiz, 24’15’’ Cocco. 2° tempo: 5‘15’’ Bruno Alonso, 8’16’’ Mendez, 10’49’’ Mendez, 22’54’’ Cocco

SARZANA – A testa alta. L’Hockey Sarzana Gamma Innovation ha disputato una partita straordinaria, tra le migliori viste al ’Vecchio Mercato’ tenendo testa alla corazzata Trissino dominatore del campionato di serie A1, fresco campione d’Italia e con tanti obiettivi ancora nel mirino tra i quali anche la vittoria della Champions League. I veneti hanno vinto 4-2 ma hanno trovato terreno insidiosissimo nella bolgia del palazzetto e nell’impostazione tattica dei sarzanesi che non hanno mostrato nessun timore. E infatti Sarzana ha sbloccato la sfida su tiro diretto realizzato da Ortiz e Borsi al 6’56’’ ha avuto sulla stecca il rigore del raddoppio che però Zampoli neutralizza. Dal dischetto anche il Trissino al minuto 8’05’’ ha provato a farsi vedere ma Corona compie una strepitosa parata. Il ritmo altissimo non penalizza la qualità del gioco e al 15’ ancora un tiro diretto per Ortiz ma questa volta Zampoli non si è lasciato sorprendere e sul ribaltamento di fronte Malagoli ottiene il rigore che il portiere rossonero ancora una volta para. Ma proprio in chiusura della prima frazione di gioco Cocco rompe il vetro blindato che Corona, in tutti i modi, aveva posto davanti alla sua porta infilando l’1-1. In avvio di ripresa assist di Festa e Bruno Alonso è pronto a infilare il vantaggio che Mendez ha prima impattato e poi ribaltato portando per la prima volta l’equilibrio del match dalla parte del Trissino. Ma i sarzanesi non si sono arresi e Zampoli in qualche modo ha salvato il pareggio, anche con un riflesso di spalla su conclusione di Ortiz che sembrava ormai in rete. Ancora tempo per un tiro diretto parato da Corona a suggello di una serata fenomenale a Cocco e un grande occasione per Festa prima del 4-2 di Cocco. Adesso testa al Forte dei Marmi in campionato, mentre l’ultima sfida del girone vedrà i sarzanesi impegnati in Spagna sulla pista del Noia il 13 aprile.

Massimo Merluzzi