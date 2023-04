Sarzana Gamma, adesso si fa dura

C’è ancora il Grosseto a rovinare la serata all’Hockey Sarzana. Come già accaduto, i maremmani creano non pochi problemi ai rossoneri, imponendosi nella gara inaugurale dei play off scudetto della serie A1. I rossoneri sono stati battuti al ’Vecchio Mercato’ 5-2 e adesso domani sera a Grosseto dovranno ribaltare la situazione per poter giocarsi la qualificazione al terzo incontro. Non servirà soltanto vincere ma anche con uno scarto di reti utile ad annullare il divario incassato in casa. Una serata iniziata con lo svantaggio firmato da Nacevich ma rimessa in gioco grazie alla rete di Borsi che ha momentanamente fissato la parità 1-1. Il Grosseto guidato in panchina dall’ex rossonero Achilli ha chiuso poi la prima frazione avanti 3-1 allungando ulteriormente il passo proprio all’inizio della ripresa. Ci ha provato Bruno Alonso con il suo gol a suonare la carica ma l’Hockey Sarzana non ha trovato le chiavi per aprire la porta di Menichetti e così a 9’ dalla fine Saavedra ha insaccato il definitivo 5-2.

Negli altri risultati dei quarti di finale clamorosa battuta d’arresto della corazzata Trissino 6-3 nel derby col Valdagno. Follonica-Forte dei Marmi 2-1, Vercelli-Amatori Lodi 1-3.