Sarzana, colpo di mercato Arriva l’azzurro Illuzzi

E’ sicuramente uno dei giocatori più forti dell’hockey nazionale. La maglia numero 9 dell’Hockey Sarzana Gamma Innovation verrà vestita nella prossima stagione da Domenico Illuzzi, rappresentando un sonoro colpo di mercato firmato dal presidente Maurizio Corona. Un sogno fino a qualche settimana fa che si è fatto sempre più concreto e che nelle ultime ore si è magicamente concretizzato con la firma del contratto. Domenico Illuzzi, elemento della Nazionale, stratosferico all’Amatori Wasken Lodi, altrettanto decisivo a Forte dei Marmi, nelle ultime due stagioni non è stato confermato dai versiliesi e ha trovato la strada di Sarzana. Vincitore di tre scudetti, due Coppa Italia e due Supercoppe italiane a Lodi, campione d’Europa con la Nazionale azzurra. La campagna acquisti sarzanese è un mix perfetto composto dalla giovane speranza argentina Joaquin Olmos e l’esperienza del trentaquatrenne Domenico Illuzzi un nome roboante che risuonerà nel catino del Vecchio Mercato.

La trattativa è stata agevolata anche dall’apporto di Sergio Festa con cui aveva giocato a Lodi (e di cui è molto amico) e Paolo De Rinaldis che il giocatore ha avuto a Lodi come allenatore vincendo insieme una Coppa Italia. "Conosco la piazza di Sarzana – ha spiegato Illuzzi -– e so quanto potrò dare a questa squadra, come la squadra potrà fare del bene a me. Conosco tutti i miei futuri compagni e l’allenatore e questo è sicuramente un punto a favore sia per me che per la squadra in generale. Mi aspetto un gruppo felice di stare insieme, tanta qualità, serietà e voglia di lavorare per poter ambire al posto più in alto in classifica. Siamo svantaggiati rispetto ad altri organici che sono stellari, ma sicuramente diremo la nostra. Saluto i miei nuovi tifosi e la curva degli Incessanti, invitandoli a esserci sempre vicini dal primo all’ultimo giorno di campionato, e se questo avverrà, come sono sicuro, potremmo ambire a toglierci tante soddisfazioni insieme".

Massimo Merluzzi