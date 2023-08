Sarzana, aria di Champions "Ce la giochiamo con tutti"

Inizia da ottobre la corsa per l’ingresso in Champion’s League. Dopo essere entrata dalla porta principale un anno fa l’Hockey Sarzana Gamma Innovation, per tornare a respirare l’aria della più importante competizione europea di hockey su pista dovrà affrontare una serie di sfide preliminari. Lo scorso anno la strada fu aperta dalla vittoria rossonera della Coppa Italia ma adesso ci sarà da lottare. Si sono svolti in Portogallo i sorteggi del primo turno del primo preliminare della Champions League e per i rossoneri le sfidanti sono i catalani dell’Igualada Hockey Club (Spagna) vecchia conoscenza dei sarzanesi, Sc Thunestern (Svizzera) e l’inglese King’s Lynn RHC. La World Skate Europe ha ufficializzato l’elenco completo delle società iscritte, 30 in tutto, procedendo poi con il sorteggio della prima fase. Sorteggiata poi la prima fase di qualificazione con la fase dei gironi a concentramento in un’unica sede ancora da definire. Quattordici le squadre che cominceranno dalla prima fase suddivise in quattro gironi (2 da 4 squadre e altrettanti da 3) con le prime due classificate di ogni girone che verranno promosse alla seconda fase.

Si giocherà dal 13 al 15 ottobre. Per la prima volta nella storia dell’Hockey Sarzana ci sarà la sfida contro un avversario inglese. Un gruppo sicuramente abbordabile per la formazione sarzanese che risulta al 18° posto nel ranking mondiale, che nella passata edizione di Coppa Campioni era nelle 8 teste di serie avendo vinto la Coppa Italia ed era entrata in scena nella fase a gironi principali. "Si qualificano alla fase successiva due squadre – commenta il presidente Maurizio Corona dopo il sorteggio – e credo che abbiamo tantissime possibilità di raggiungere l’obiettivo. L’Igualada è un’ottima squadra, altra da sottovalutare è la svizzera Thunestern, però credo che si possa comunque competere per ottenere il salto alla seconda fase di qualificazione". Intanto grande attesa nel club per il debutto del rossonero Alessio Lavagetti al campionato d’Europa under 17 che si disputerà Correggio da lunedì 28 agosto al 2 Settembre con due gironi e fase finale ad eliminazione diretta.

m.m.