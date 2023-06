Sarzana ’A’ si conferma regina del biliardo Terzo scudetto di fila, Termo ’A’ ko in finale

Strapotere sarzanese, per il terzo anno consecutivo, nel biliardo a boccette a squadre della Uisp provinciale. Niente da fare per l’Arci Termo A, che pure aveva lasciato indietro i rivali, nella regular season, di ben 7 punti. L’Abs Sarzana A ottiene il suo terzo scudetto di fila, nell’agguerrita competizione della Lega della Spezia e della Val di Magra presieduta da Alessandro Amodio (che, dopo tanto tempo, si appresta a lasciare lo scettro al veterano Franco Stuttgard). Nell’epilogo, al PalaMariotti, con una bella cornice di pubblico, si inizia con la sfida di coppia: Giovanni Amato e Angelo Eletto non giocano all’altezza delle loro potenzialità e cedono a Enno Ponzanelli e Salvatore Migliore. Primo punto per i detentori del titolo. L’incontro del singolo assume una particolare importanza: in pedana, infatti, si affrontano Riccardo Miaschi e Alessio Acerbi. Il primo è il giocatore che ha dominato dal 1970 al 1990 la biliardistica spezzina, il secondo, fresco diciottenne, è una promessa del territorio. Ed è proprio Acerbi a salire in cattedra, conducendo il match dall’inizio alla fine, consegnando il secondo prezioso punto al Sarzana. Sebbene sia iniziata la partita di coppia tra Federico Castagna e Michele Chinchero contro Fausto Vivoli e Gianluca Mazzi del Termo, gli occhi degli spettatori, però, sono puntati da un’altra parte. Sul biliardo numero 1 si gioca il singolo tra Giacomo Ternelli del Sarzana contro Federico Frattoni, due che non hanno bisogno di presentazioni. Uno spettacolo di colpi, filotti su filotti, poi la spunta il primo con il punteggio di 70-58 e ottenendo (prima che si chiuda il match di coppia) il 3-0 che consegna lo scudetto all’Abs Sarzana A.

Nei giorni precedenti, nella stessa location, è stato anche assegnato il titolo della Serie B, all’Arci Pitelli, ma soprattutto il titolo di coppia, ottenuto da Giacomo Ternelli e Simone Dall’Oglio del Sarzana A, e il titolo individuale. Da rimarcare proprio quest’ultimo alloro, dove Samuel Minardi si è scontrato, per raggiungere la vetta, con due veri assi come Giacomo Ternelli (battuto in semifinale) e in finale, addirittura il noto Diego Malaspina, vincendo a pieno merito. L’appuntamento per le premiazioni di tutte le categorie è programmato per giovedì 15 giugno, dalle 20.45, nell’area verde della Lizza.

Marco Magi