"Sarà un gioco aggressivo"

Massimiliano Alvini non pone il suo Spezia sul piedistallo dopo le tre vittorie consecutive in altrettanti match amichevoli, ma predica impegno e lavoro.

Mister Alvini, tre su tre, un buon inizio della sua squadra.

"La prestazione e l’atteggiamento dei ragazzi sono stati positivi al cospetto di una squadra importante qual è il Wolfsburg. Venire in Germania e fare una partita così importante è positivo, merito dei calciatori. Abbiamo in tal modo onorato al meglio anche la figura di un capitano storico qual è stato Ferruccio Incerti, mancato nei giorni scorsi. C’è, però, ancora tanto da lavorare perché su certe cose dobbiamo migliorare".

Abbiamo visto una squadra molto aggressiva che andava a pressare altissimo il Wolfsburg.

"L’importante è avere dei concetti chiari su ciò che vogliamo. Dobbiamo, però, ancora leggere bene le situazioni, fare meglio gli interscambi che non sono ancora ottimali perché manca la comunicazione. L’idea è di fare un calcio aggressivo, che possa essere dominante sia in fase di possesso che non. Determinanti passione e anima".

Altro segnale positivo è lo spirito di reazione della squadra.

"È fondamentale ci sia sempre la massima disponibilità da parte dei giocatori. Ripeto, c’è da lavorare tanto, c’è da creare un’anima, ci sono da eliminare tante scorie. Abbiamo fatto tre ottimi risultati, ma il lavoro che ci aspetta è tantissimo per diventare una squadra in grado di fare un campionato importante in Serie B".

Avete optato per amichevoli con avversari di rango.

"Ai giovani che abbiamo in rosa come Candelari, Esposito, Pietra, Zovko, Kouda queste partite servono a crescere, a misurarsi con un calcio superiore rispetto a quello praticato finora. Tutti hanno la possibilità di potersi migliorare in queste gare".

In cosa è migliorato lo Spezia rispetto alle amichevoli precedenti?

"Dobbiamo crescere nelle letture, nella gestione del possesso, nelle verticalizzazioni perché abbiamo mosso troppo lentamente la palla. Questi sono test importanti, ma il campionato sarà tutto un’altra cosa. A me interessa creare un’anima perché ciò alla lunga è fondamentale e in tal senso credo che ci faremo trovare pronti".

Ottime risposte dal reparto avanzato, sono andati in gol Krollis e Esposito.

"La squadra in linea di massima è questa. Le idee sono chiare, la strada è tracciata, tocca a noi asfaltarla nel modo migliore con umiltà, sacrificio, voglia perché c’è da ricostruire tanto e tutti insieme possiamo farlo".

Fabio Bernardini