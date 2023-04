"Sarà un ambiente caldo Ma noi saremo pronti"

Conferenza stampa come sempre anticipata di due giorni rispetto al match di campionato, ed è un Semplici conscio che la gara con la Sampdoria sarà quasi determinante per lo Spezia, ma altrettanto certo che la squadra farà la prestazione. " Sappiamo delle difficoltà della gara, sappiamo che troveremo un ambiente carico e caldissimo, ma anche noi avremo i nostri tifosi e giocheremo al meglio delle nostre possibilità sapendo che portare via punti dal Ferraris sarebbe fondamentale. E lotteremo tutti insieme per raggiungere un traguardo che è la salvezza, senza preoccuparci degli altri. Sul fatto che la Sampdoria abbia solo un risultato a disposizione non credo ci dia vantaggi se non interpreteremo al meglio la gara. Ma sono fiducioso"

Tornando a domenica, cosa ha detto ai ragazzi?

"Che abbiamo espresso una giusta mentalità, quella che voglio dalle mie squadre. Abbiamo perso con un punteggio troppo severo e per qualche episodio contrario, ma mettiamo anche la forza della Lazio. Abbiamo parlato di tutti, non solo degli errori fatti, ma anche dalle tante cose buone che abbiamo fatto. E da lì ripartire. Dobbiamo trovare l’ equilibrio tra le cose buone, gli errori da non fare e le cose che invece facciamo bene"

La sconfitta mentalmente può pesare?

"Tutte le sconfitte possono lasciare strascichi, ma non credo e non penso".

Mancano sempre meno partite e il margine di errore diminuisce. È meglio pensare ai due punti che ci separano dal Lecce e ai quattro dalla Salernitana, o al vantaggio sul Verona e le altre?

" Non dobbiamo fare nessun calcolo e pensare sempre a una partita per volta, non dobbiamo disperdere energie nervose per inseguire queste cose. Ora pensiamo alla Sampdoria che è la gara da giocare e bene".

Situazione indisponibili. Esposito ha fatto bene e come giocheremo sabato sera?

"A parte Ampadu squalificato, mancheranno i soliti, Holm, Moutinho e Beck oltre a Zovko. Mancherà Zurkowski. Ma recuperiamo Bastoni e Reca. Non parlo di modulo, ma di atteggiamento. Potremo partire con un attaccante più esterno, ma di base sarà ancora 4-3-3. Spesso, comunque, chi è entrato ha cambiato la partita, quindi sono fiducioso che faremo bene. Esposito doveva conoscere, e lo sta facendo, la squadra, i compagni, il modulo e la categoria. Sta crescendo come altri".

Incontreremo il Milan a cavallo delle due semifinali...

"Intanto complimenti alle due squadre, questo perché rivaluta la figura dei miei colleghi allenatori. E tanti fanno bene all Estero. Non pensiamo a quella partita, e spero comunque che vengano con tutti i titolari"

Marco Zanotti