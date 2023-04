Sarà Maresca ad arbitrare Samp-Spezia

A dirigere l’atteso derby Sampdoria-Spezia, in programma sabato sera allo stadio ‘Ferraris’, sarà il 42enne napoletano Fabio Maresca. Un arbitro esperto che vanta 112 presenze in Serie A, oltre a esperienze internazionali. Dodici i precedenti con lo Spezia, per un bilancio di quattro vittorie bianche, cinque pareggi e tre sconfitte. Tra l’altro Maresca ha già arbitrato le Aquile a Genova contro la Sampdoria, il 12 maggio 2021, con la gara che terminò 2 a 2. Nell’attuale campionato l’arbitro partenopeo ha diretto lo Spezia nel match contro il Verona al ‘Bentegodi’, terminato due a uno per i bianchi. Quindici i precedenti con la Sampdoria con cinque vittorie blucerchiate, sei pareggi e quattro sconfitte.

Gli assistenti di gara saranno Valerio Colarossi della sezione di Roma 2 e Pasquale Capaldo della sezione di Napoli, il quarto ufficiale Daniele Paterna della sezione di Teramo. Al Var vi sarà Daniele Doveri di Roma 1, all’Avar Salvatore Longo di Paola.

F.B.