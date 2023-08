Santerenzina riparte fra conferme e novità "Entusiasmo e passione le nostre armi"

La Santerenzina ha iniziato a Falconara la preparazione in vista della prossima stagione che la vedrà ai nastri di partenza in Prima categoria. C’è un grande entusiasmo nella compagine biancoverde che vuole ben figurare. Alla guida della società c’è lo storico presidente Francesco Pardini, con vicepresidente Stefano Bracco, segretario Pierluca Romano, dirigente factotum Stefano Bonomi, il direttore sportivo è nuovo ed è Enrico Bordino mentre il team manager e anima del gruppo è sempre l’inossidabile Arnaldo Pellegri. L’allenatore è il confermatissimo Marco Corrado che si avvarrà della preziosa collaborazione di tutto il suo staff tecnico composto dall’allenatore in seconda Alessio Barletti, il preparatore dei portieri Fabio Raffellini, il massaggiatore Gianluca Marchini, il preparatore atletico Graziano Cibeo (proveniente dagli allievi regionali) e il capitano Federico Gerosa che darà un contributo importante dall’alto della sua esperienza. Della rosa dei calciatori dello scorso anno sono tredici i confermati nell’ordine Cretella, Ilari, Nicola Pardini, Sanguinetti, Cozzani, Busoni, Gabriele, Moscatelli, Del Carria, Biasin, Belviso, Pigoni e Ticozzi. Ai quali si aggiungono nove nuovi acquisti il portiere Ontario (proveniente dal San Marco Avenza), i difensori Martelli (svincolato), Papacchioli (dal Canaletto), i centrocampisti Venturotti e Vicini (dal Don Bosco), Zappelli (dalla Bolanese) e gli attaccanti Angeli (dal Don Bosco), Guzzoni (dalla Fezzanese) e Vareschi (svincolato). "Una squadra giovane e motivata – dice il il direttore sportivo Enrico Bordino – dotata di buon talento visti i trascorsi importanti maturati nei rispettivi campionati giovanili. La nostra intenzione era quella di ringiovanire la rosa e creare un nuovo spirito di squadra che possa nel tempo coniugare la voglia, la freschezza e l’applicazione di una squadra giovane. Questo per preparare il terreno per quei ragazzi che usciranno da un sempre più attivo settore giovanile che in questi anni sta sfornando giocatori molto interessanti". Come quattro giovani del 2006 che da San Terenzo sono approdati in serie D agli juniores nazionali Mazzola e Brogi (alla Fezzanese) e Montali e Padeletti (al Seravezza). "Ringrazio la società – dice l’ellantore Marco Corrado – il presidente e tutto l’ambiente della Santerenzina che mi fa sempre più appassionare a questo progetto iniziato quattro anni fa con la gestione del settore giovanile quasi per scommessa con gli amici Bordino e Sabatelli e ormai da due anni alla guida della prima squadra. Progetto a 360 gradi che coinvolge sempre più persone dalla scuola calcio al settore giovanile, una vera e propria famiglia che ha come obbiettivo fare calcio con la massima competenza e passione nel rispetto della crescita calcistica dei giovani giocatori senza tralasciarne nessuno".