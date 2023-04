San Desiderio mette sotto anche il Don Bosco

SAN DESIDERIO

3

DON BOSCO

1

SAN DESIDERIO: Piazza, Cosimo, Iannelli, Sarubbi (62’ Bravoco), Occhipinti, Repetto, Staltari (65’ Baccini), Scano, Dalessio (65’ Venturini), Casella, Bennati (78’ Casarino). A disp. Llano, Calisi, Donati, Buci, Haraka. All. Omodei.

DON BOSCO SPEZIA: Greci, Romanelli (62’ Bordino), Simoni (83’ De Angelis), Berti (62’ Treppiedi), Antonelli, Mazzantini, Gavini (72’ Laghezza), Campagni, Azzaro (56’ Pesare), Santunione, Morettini. All. Bastianelli.

Arbitro: Gardella di Chiavari (assistenti Galante e Muschetti di Genova).

Marcatori: 40’ (rigore) e 59’ Casella, 64’ Venturini, 91’ Pesare.

SAN DESIDERIO – Il San Desiderio si conferma squadra indigesta per quelle della provincia spezzina e a farne le spese questa volta è il Don Bosco. Padroni di casa in vantaggio poco prima del riposo quando Casella trasforma un calcio di rigore da lui stesso ottenuto per un fallo di Antonelli. Lo stesso Casella raddoppia in contropiede con preciso pallonetto quasi al quarto d’ora della ripresa.

A metà del secondo tempo un altro contropiede manda a segno il subentrato Venturini. La gara scivola via poi senza particolari sussulti con il risultato saldamente nelle mani dei padroni di casa. A tempo regolamentare appena scaduto infine uno spunto del neoentrato Pesare vale al Don Bosco Spezia il gol della bandiera