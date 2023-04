Samp-Spezia classificata a ‘rischio medio alto’: forze dell’ordine in allerta

È stato classificato a rischio 3 (quello medio alto su una scala di 4) il derby tra Sampdoria e Spezia in programma al Ferraris di Genova sabato sera. Per questo, al momento, è stato deciso di autorizzare la trasferta solo ai tifosi aquilotti possessori della tessera del tifoso e residenti nella provincia della Spezia, che potranno entrare allo stadio solo nel settore ospiti (2038 posti). Ad ora sono stati venduti 300 biglietti ai tifosi ospiti, ma sono attesi in 1.300. Ieri si è riunito in questura, come ogni martedì, il Gruppo operativo di sicurezza (Gos) che ha analizzato le possibili criticità. Le due tifoserie lo scorso anno hanno rotto il gemellaggio. C’è apprensione anche perché le tifoserie sono in fermento: gli ultras doriani si sono scontrati con i rivali della Cremonese 10 giorni fa (3 feriti, bar e auto danneggiate), mentre gli spezzini venerdì scorso si sono affrontati con i laziali (anche qui contusi e danni). Per sabato sono stati individuati due punti di raccolta: uno alla stazione Brignole e uno alla piastra di Genova Est. Quello in stazione è uno dei punti più critici perché vicino alla sede della Sampdoria, in corte Lambruschini. La questura genovese è pronta a chiedere un maggior numero di personale per gestire i due punti di raccolta e la scorta fino allo stadio. E proprio sabato pomeriggio è previsto anche il rientro dei tifosi del Genoa dalla trasferta di Cittadella.

Intanto il giudice sportivo ha, sanzionato lo Spezia con 7mila euro di multa per "avere suoi sostenitori, dal 45’ al 48’ del secondo tempo, assiepati alle spalle della panchina avversaria, assunto un atteggiamento aggressivo nei confronti dei componenti di quest’ultima e lanciato due bicchieri di plastica semipieni in direzione dell’allenatore avversario oltre ad uno sputo che colpiva un giornalista". Multati anche la Lazio con 10mila euro per lancio dei tifosi laziali di bengala e fumogeni sul terreno di gioco, il giocatore Manuel Lazzari (5mila euro) "per avere lanciato dalla panchina una bottiglietta di plastica in direzione del settore occupato dai sostenitori avversari senza colpire nessuno" e il tecnico della Lazio Maurizio Sarri (5mila euro) "per atteggiamento provocatorio verso i sostenitori avversari causandone la reazione".

Sono 7 al momento i pullman organizzati per Genova: Il gruppo Belini frizzanti ha allestito il quinto torpedone, restano pochissimi posti disponibili (tel 340 -3385453), ultimi posti a disposizione anche per i due bus del club ‘Franco Cavatorti’ (331 -6816201 o 333-1979976) e del club ‘Bertolani’ di Romito Magra (348-9105472 o 338 -6419986). In tantissimi si muoveranno con mezzi privati e in treno (Curva Ferrovia).

Nella foto: Kovalenko e Rincon in azione nel match di andata Spezia-Sampdoria