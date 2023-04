Salvezza diretta per la Sarzanese Con qualche brivido nel finale

TARROS SARZANESE

2

VALLESCRIVIA

1

TARROS SARZANESE: Cavazzoni, Lucchi (38’ Valesi), Chiappini, Cristiani, Lanterna, Casciari, Barattini, Bergitto, Tonazzini (80’ Neri), Fabiani, Mannelli (68’ Tedoldi). All. Fanan

VALLESCRIVIA: Roveri, Matranga (70’ Tavella), Bricchi, Balbi, Zanovello, Cardini, Mazzolini, Ramos Segarra (79’ Fassone), Durand, Leto, Njie (57’ Mosca). All. Cannistrà

Arbitro: Ucci di Genova.

Marcatori: 14’ Barattini (rigore), 25’ Tonazzini, 85’ Mazzolini

SARZANA - Con qualche brivido, ma soltanto nel finale, la Tarros Sarzanese mette al sicuro la permanenza in Promozione senza passare dalla fase play out. Una vittoria netta che può leggersi oltre il risultato di 2 a 1 quella dei rossoneri che hanno colpito pali, traverse e sprecato il terzo gol prima di incassare nel finale la rete arancione firmata da Mazzolini che ha fatto trascorrere gli ultimi minuti con qualche apprensione. Sarzanesi in vantaggio su rigore trasformato da Barattini e poi al raddoppio con una botta dalla distanza di Tonazzini. I pali fermano la Sarzanese che non riesce a segnare la rete della tranquillità e così Mazzolini accorcia le distanza ma nei 6 minuti di recupero i ragazzi di mister Fanan reggono bene e possono festeggiare la salvezza diretta.