Salgono a 3600 gli abbonati

Continua a crescere in modo esponenziale il numero degli abbonati alle partite casalinghe dello Spezia per il prossimo campionato di Serie B. Venerdì scorso, nel primo giorno di fase libera, sono stati sottoscritti trecento abbonamenti per un totale di 3600. Gli spezzini, nonostante la cocente delusione per la retrocessione, stanno dimostrando un grande attaccamento ai colori bianchi aderendo all’atto di fede "Ovunque con te". L’obiettivo è di eguagliare, se non superare, i 4750 abbonati della scorsa stagione di Serie A. Com’è noto la campagna abbonamenti terminerà il prossimo 18 agosto, ma si spera che il club opti per una proroga dei termini considerando che lo Spezia giocherà le prime partite lontano dal "Picco’. Ciò darebbe la possibilità a molti spezzini attualmente in ferie di sottoscrivere l’abbonamento.

Fabio Bernardini