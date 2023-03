Sale la febbre del tifo per il match salvezza contro la squadra della Salernitana al Picco

Sale la ‘febbre’ in seno alla tifoseria aquilotta per il big-match Spezia-Salernitana, in programma al ‘Picco’, domenica 2 aprile, alle 15. Una partita che vale una stagione visto che con una vittoria i bianchi raggiungerebbero in classifica proprio i granata. Attesi sugli spalti almeno 9mila tifosi spezzini e 1500 supporter salernitani, molti di questi provenienti dal nord Italia. Presumibilmente il ‘Picco’ tornerà a riempirsi quasi completamente. Fino a lunedì ci sarà la possibilità di usufruire del Family Pack, si potrà sottoscrivere un mini abbonamento per le ultime cinque partite di campionato, che consterà di un abbonamento intero e di un abbonamento ridotto Under 14 solo nei settori delle curve Ferrovia e Piscina. La prevendita dei biglietti singoli inizierà, invece, presumibilmente martedì 28 marzo.