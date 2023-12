Rugby Sfuma il pass per il girone promozione

Una sconfitta pesantissima quella della Dr Ferroviaria Spezia con le Province dell’Ovest, che impedisce agli aquilotti di ottenere il ‘pass’ per accedere al girone promozione. Il risultato dell’ultima gara della fase qualificazione di domenica, con l’Union Riviera di Imperia, sarà ininfluente per la classifica. Alla Dr Ferroviaria sono stati fatali i primi 20 minuti di gioco. Un approccio troppo morbido in fase difensiva e un paio di clamorosi errori, hanno consentito ai padroni di casa di segnare ben quattro mete, due delle quali trasformate. Finalmente la squadra si ricompatta e reagisce realizzando due mete, la prima al termine di una bellissima azione della linea arretrata che con una ‘sfilata’ della palla porta a segno Francesco Hall, con Luca Gabrielli che trasforma dalla piazzola. La seconda è invece una meta tecnica concessa dall’arbitro, ma propiziata da Filippo Gelati che dopo aver battuto velocemente una punizione sulla linea dei cinque metri viene fallosamente fermato da un avversario. Prima della fine del tempo gli spezzini incassano un’altra meta e le squadre vanno al riposo sul 31-14. La Dr Ferroviaria gioca un gran secondo tempo per ribaltare il risultato e quasi ci riesce. Il parziale del secondo tempo indica zero punti per i padroni di casa e 10 per gli aquilotti grazie alle mete di Francesco Hall e del veterano Marco Sturlese. Finisce così 31-24.

m. magi