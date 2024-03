RUGBY SERIE C. La Dr Ferroviaria torna al successo

La Dr Ferroviaria Spezia torna vincere superando per 41-0 Le Tre Rose di Casale, con 7 mete, 3 delle quali trasformate da Luca Gabrielli. ‘Meta man’ della gara Kevin Mazzanti con 3 segnature, in meta anche Francesco Hall, Germano Battezzati e Gianluca Sacchelli. Tra gli aquilotti Umberto Conte ha raggiunto le 50 presenze in giallonero. Dr Ferroviaria: Tabi, Mazzanti, Hall, Gabrielli, Bellè, Wu, Gelati, Mazzanti, Moroni, Danè, Fabbri, Sturlese, Camerota, Battezzati, Conte, Brozzo, Pardi, Curti O., Melani, Sacchelli. Risultati: Collegno-Amatori Novara 14-34, Cus P.O.-Province dell’Ovest 23-23, Moncalieri-Volvera 5-25, Riviera/Lions Tortona 38-0. RiposaVal Tanaro. Classifica Coppa Mare e Monti Liguria/Piemonte: Cus Piemonte Or. 12, Province dell’Ovest 11, Riviera 11, Amatori Novara* 9, Volvera 9, Collegno* e Spezia* 5, Lions Tortona 4, Val Tanaro1, Le Tre Rose 0, Moncalieri 1950 0. (*una partita in meno). Oggi alle 14.30, al ‘Pieroni’ Dr Ferroviaria-Volvera