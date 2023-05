Rugby Serie C

La Dr Ferroviaria si congeda dal proprio pubblico con una convincente vittoria sulle Province dell’Ovest per 38-12. A sette minuti dal termine della prima frazione di gioco la gara poteva considerarsi conclusa grazie alle quattro mete segnate da Paolo Vergassola, Filippo Gelati, Francesco Hall e Luca Gabrielli e alle tre trasformazioni messe a segno da Marco Sturlese. Nei minuti finali gli ospiti hanno risposto realizzando una meta successivamente trasformata, così le squadre vanno al riposo col punteggio di 26-7. La ripresa è subito ad appannaggio delle Province dell’Ovest, che mettono più volte in difficoltà gli aquilotti con tambureggianti attacchi e al 21’ approfittando dell’inferiorità numerica spezzina, riescono a capitalizzare il buon momento con una meritatissima segnatura, non trasformata (26-12). Dopo la sfuriata, gli aquilotti riprendono in mano le redini del gioco e consolidano il punteggio segnando altre due mete con Paolo Vergassola e Adil Tabi, l’ultima trasformata dalla piazzola da Gabrielli, per il 38-12 finale.

Formazione Dr Ferroviaria: Luca Gabrielli, Francesco Hall, Giovanni Bellè, Valentino Wu, Nicolas Germino, Marco Sturlese, Filippo Gelati, Tommaso Ruggeri, Paolo Vergassola, William Paradiso, Michael Costa, Cesare Fabbri, Federico Baldini, Germano Battezzati, Marco Satta, Salvatore Del Vecchio, Mattia Axianas, Gianluca Sacchelli, Christian Traboco, Matteo Gasparroni, Adil Tabi, Matteo Tendola. Altri risultati: San Mauro-Biella 2 55-21, Volpiano-Rho 9-89, Rivoli-Stade Valdotain 16-14.

Classifica: Rho punti 65; Stade Valdotain 50; San Mauro 44; Rivoli 34; Dr Ferroviaria Spezia 33; Biella 2 12; Volpiano 11; Province dell’Ovest 8. La prossima gara di campionato sarà l’ultima di questa stagione agonistica. Gli aquilotti saranno impegnati in trasferta domani contro l’imbattuta capolista Rho, già matematicamente promossa in Serie B, ma non per questo appagata.

m.m.