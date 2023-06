Rossoneri vestono...azzurro Il sogno di Mirko e Alessio

Due giovani rossoneri sono stati convocati in Nazionale per il raduno di preparazione ai prossimi campionati Europei di categoria. Il tecnico azzurro Alessandro Bertolucci, allenatore dei pluridecorati del Trissino in serie A1 ed ex Hockey Sarzana, ha chiamato Mirko Tognacca allo stage riservato alla categoria Under 19 mentre il collega Massimo Giudice responsabile della nazionale under 17 ha convocato Alessio Lavagetti. Il primo appuntamento è dal 5 al 7 luglio a Recoaro Terme e vedrà impegnato il lombardo Mirko Tognacca che dopo una stagione a Sarzana è appena stato confermato dal club per i prossimi tre anni dividendosi tra settore giovanile e prima squadra. Tognacca per altro è stato cannoniere delle recenti finali nazionali che si sono disputate a Giovinazzo e potrebbe davvero fare un pensierino per gli Europei he si disputeranno dal 9 al 17 settembre a Seedorf in Svizzera. L’altro rappresentante dell’Hockey Sarzana, Alessio Lavagetti classe 2007, si presenterà sempre a Recoaro Terme dal 12 al 17 agosto.