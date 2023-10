Rosa senza profondità: pochi cambi per Alvini

C’è pareggio e pareggio. Tutti avrebbero sottoscritto un punto a Palermo, magari uno squallido 0-0 con il pullman davanti alla porta. Ma il modo con cui è maturato il 2-2 del "Renzo Barbera" rende un risultato accettabile alla vigilia l’ennesimo calice amaro di una stagione che ha impresse le stimmate della sofferenza, specie se a gennaio non si interverrà con sapienza calcistica, quella che è mancata in questi ultimi due mercati. La differenza è nei cambi: se la rosa manca di profondità puoi anche offrire buone prestazioni, ma alla fine crolli e meno male che porti via un punto. Con le cinque sostituzioni il calcio ha cambiato pelle, divenendo molto più dinamico e simile al basket o addirittura al football americano: i lunghissimi tempi morti per i due Var, peraltro favorevoli allo Spezia, in America li riempirebbero di spot. In Italia invece, forti di quasi tre millenni di esperienza teatrale, diventano una sorta di attesa messianica del deus ex machina. Nel Palermo esce Henderson ed entra Vasic, Mancuso rileva Insigne e non vedi differenze, anzi il tipo di gioco dell’attaccante ex Pescara, che nel 2018 infilò una tripletta allo Spezia, mette molto più in difficoltà Bertola, costringendolo all’errore in due circostanze: in una il giovane difensore è graziato, nell’altra no ed è il gol che consente al Palermo di rientrare subito in partita. Immediatamente dopo, i tre ulteriori cambi di Corini: al posto di Brunori entra Soleri, quello che si procurerà il rigore poi convertito in punizione, al posto di Lund un pari ruolo come Aurelio, a garantire corsa e fisicità sulla fascia, ma soprattutto al posto di un buon Segre (quello che in maglia Chievo fece vedere i sorci verdi allo Spezia nei play-off) ecco Stulac, un centrocampista di spessore in questa categoria, che realizza il gol capolavoro del pari. Alvini aveva due buoni cambi e li ha giocati al momento opportuno: Bandinelli, pur non al meglio, e Pio Esposito, con Moro ancora una volta sotto tono e Cassata preservato in quanto ammonito, ma con Moutinho per Elia il peso specifico scende di colpo, quando un finalmente convincente Zurkowski esce per il pur positivo Kouda l’assetto della squadra cambia, perché avresti avuto bisogno di un giocatore di rottura e di esperienza, ma non ce l’avevi. Kouda costruisce due palle gol, Pio si mangia il colpo della staffa, poi Reca finisce con un muscolo piombato e allora tocca a Pietra, che forse non era il giocatore che serviva in quei minuti finali. Rimane la prestazione, ma c’è poco da gioire: sabato contro il Cosenza tre squalifiche e una difesa da reinventare.

Mirco Giorgi