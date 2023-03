Ripartiamo dal buon secondo tempo

Massimo

Benedetti

Per quanto ha fatto vedere nel secondo tempo, lo Spezia merita più del Verona di restare in serie A. Ripartiamo da quello, come ha detto anche mister Semplici a fine gara. Lasciamo perdere il primo tempo, visto che è stato uno tra i più brutti disputati nel massimo campionato dalle Aquile. Ciò nonostante, Nzola ha avuto una clamorosa occasione per sbloccare la partita, ma non è riuscito a controllare il pallone che gli è sfilato sul fondo, a tu per tu col portiere. Era una di quelle partite dove il pallone pesa molto di più, questo spiega i moltissimi errori di misura nei passaggi, da una parte e dall’altra. Il Verona non fa giocare lo Spezia, ma finisce per non giocare neppure lui, anche se conclude di più verso la porta, senza però mai centrarla. In certi momenti sembra una partita a chi fa meno, la paura di perderla è tanta e condiziona un po’ tutti. Semplici però sa che il Verona è bravo a rubare palla e a ripartire e il suo Spezia del primo tempo, che fa poco movimento, esalta le qualità scaligere. Nel secondo tempo si vede uno Spezia diverso, anche se la prima grande occasione per sbloccare il risultato capita al Verona. Kallon corre tanto, ma per fortuna dei bianchi ha i piedi

... quadrati. Ci sono poi il clamoroso palo di Nzola e la grande parata dell’esordiente Perilli su Amian. L’importante era non perdere e da questo punto di vista la missione è compiuta. I veronesi ridono perché pensano di colmare lo svantaggio nelle prossime due giornate, dove affronteranno Monza in casa e Sampdoria fuori, mentre invece lo Spezia avrà Inter e Sassuolo. Ma il calendario è una ruota che gira e anche se a fine marzo ci sarà la sosta, il campionato non finisce lì qualunque sia il vantaggio o lo svantaggio.

E ricordiamoci sempre che i campionati si decidono a primavera inoltrata...