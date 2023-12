Riduzione degli ingaggi e cessioni. In lista Dragowski, Ekdal e Moutinho

Mister D’Angelo potrà contare su quasi l’intera rosa con le sole eccezioni di Wisniewski e Reca. Dragowski è tornato a lavorare con i compagni, ma è probabile che in porta ci sarà ancora Zoet. Due i ballottaggi: Muhl-Hristov, Cassata-Zurkowski. In casa Bari mancheranno Sibilli (squalificato), Maiello e Diaw (infortunati); rientrerà l’attaccante Nasti. Certi gli applausi per mister Pasquale Marino che coniò, nel campionato 2018-19, uno Spezia a più riprese spettacolare che centrò il sesto posto in classifica. Nelle fila dei Galletti anche il cuore aquilotto Gennaro Acampora, Gregorio Morachioli e Nicola Bellomo.

Giorni importanti anche sul fronte societario visto la presenza in sede del presidente Philip Platek, impegnato con i dirigenti a definire la strategia idonea a rafforzare la squadra a gennaio, in contemporanea all’esigenza di riduzione del monte ingaggi di almeno 1,5 milioni di euro. Due obiettivi congiunti da concretizzare attraverso qualche cessione (Dragowski, Ekdal, Moutinho in primis, da valutare Amian attenzionato da Montpellier e Rennes e lo stesso Moro che piace alla Reggiana), per poi immettere due o tre giocatori in attacco e in difesa. New entry che, presumibilmente, arriveranno in prestito dal mercato italiano. C’è attenzione in Serie C per giocatori di prospettiva (è il caso dell’attaccante Gabriele Artistico del Francavilla), ma i rinforzi di sostanza arriveranno dalle categorie superiori.

Fabio Bernardini