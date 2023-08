Ricorsi, domani la sentenza del Tar

Arriverà oggi l’attesissimo verdetto del Tar sui ricorsi di Lecco e Reggina, una decisione che può letteralmente rivoluzionare la serie B e a cascata gli altri campionati, dopo i tre gradi di giudizio sportivo (Covisoc, Consiglio federale Figc, Coni) con verdetti tra loro contradditori. Davanti ai giudici amministrativi del Lazio, la discussione si è protratta per tre ore, con i legali di Lecco e Reggina che hanno chiesto il reintegro in B. I lecchesi hanno insistito sul poco tempo a disposizione per scegliere uno stadio alternativo, data l’inidoneità del loro impianto; i calabresi ritengono prevalente l’adempimento delle scadenze fiscali nei termini previsti dall’Agenzia delle entrate, successivi a quelli, perentori, della Federazione, sui quali il giudizio sportivo ha unanimemente bocciato il club dello Stretto. Le consorelle della B si sono espresse invece per l’ammissione dei lombardi. Oggi sarà pubblicato il dispositivo, nei prossimi dieci giorni le motivazioni, in ogni caso non definitive.

Mirco Giorgi