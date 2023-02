Sempre a -3 dalla leader Sarzana A, il Termo A dopo la 5ª di ritorno di Serie A. In Serie B al comando il Riccò B, in C comanda il Centrale C. Serie A: Sarzana A-Goriziana 4-0, Pianta A-Campetto A 2-2, Riccò A-Centrale A 1-3, Lizza A-Jolly B 0-4, Valdellora A-Termo C 4-0, Maxim B-Termo B 1-3, Termo A-Maxim A 4-0. Classifica: Sarzana A punti 55; Termo A 52; Campetto A e Termo B 45; Valdellora A 41; Termo C e Jolly B 37; Centrale A 36; Lizza A 33; Pianta A 32; Maxim A 27; Maxim B 24; Goriziana 22; Riccò A 18. Serie B: Maxim C-Pianta B 2-2, Pitelli A-Riccò B 2-2, Campetto B-Lizza C 3-1, Centrale B-Valdellora B 3-1, Jolly A-Sarzana B 2-2, Lizza B-S.Stefano B 3-1, S.Stefano A-O’Scaineto 1-3. Classifica: Riccò B 50; Sarzana B 49; Follo 46; Pitelli A 45; Campetto B 43; Santo Stefano A 42; O’Scaineto 41; Valdellora B e Jolly A 39; Centrale B 38; Lizza B 33; Lizza C 27; S.Stefano B 26; Maxim C 25; Pianta B 15. Serie C: Pitelli B-Maxim D 3-1, S.Stefano C-Valdellora C 3-1, Centrale C-Riccò C 3-1, Termo D-Jolly C 3-1. Classifica: Centrale C 50; Maxim D e Jolly C 42; Valdellora C 40; Termo D 35; S.Stefano C 33; Pitelli 32; Riccò C 30.