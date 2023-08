Reggina ko, Lecco dentro: Roma decide il futuro della B

Lecco riammesso in B, Reggina bocciata per la quarta volta consecutiva e sempre più lontana dai cadetti. Il Tar del Lazio ha reso noto ieri il dispositivo che avvicina sensibilmente la fine della querelle innescata dalle decisioni della Covisoc, organo della Federcalcio deputato a verificare i requisiti finanziari e infrastrutturali delle società al momento dell’iscrizione a un campionato. Il Lecco era stato bocciato per aver depositato in ritardo la disponibilità di Padova a ospitare temporaneamente il club lombardo. Il Consiglio federale della Figc aveva ribaltato la decisione, ma il collegio del Coni era tornato sulle decisioni del primo grado. Sul verdetto di ieri hanno certamente inciso due fatti avvenuti nel frattempo: lo schierarsi a favore del Lecco di tutte le diciotto squadre ammesse fino a quel momento alla B e la presa di posizione della Federazione, a sua volta favorevole ai blucelesti. In effetti la colpa era veniale, per un club in regola con tutte le scadenze e che aveva avuto pochissimo tempo per trovare una sede alternativa, con tutte le peripezie burocratiche del caso. Diversa la situazione della Reggina, le cui inadempienze tributarie alle scadenze indicate dalla Federazione si sono rivelate insormontabili, per quanto i calabresi abbiano preannunciato ricorso al Consiglio di Stato. A questo punto il ripescaggio del Lecco è sicuro, molto probabile anche quello del Brescia, che prenderebbe il posto dei calabresi in quanto retrocesso come quartultimo nella scorsa stagione. Rimane in bilico il Perugia, che aveva vinto il ricorso sul Lecco davanti al Coni. La Federazione oggi sarà chiamata a districare la matassa: non si esclude una B a 21 squadre. Mirco Giorgi