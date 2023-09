Recuperi Coppa Italia e prima gara campionato: Le gare delle Spezzine a Spezia

Sono state fissate a mercoledì 20 settembre le gare di ritorno delle sfide calcistiche di Coppa Italia valide per i sedicesimi di finale riservate alle formazioni che militano nel campionato di Promozione. Le due rappresentanti spezzine, Tarros Sarzanese e Magra Azzurri, non avevano giocato domenica 27 agosto a causa dell’allerta meteo quindi in "ritardo" nella doppia partita di qualificazione torneranno in campo a campionato già iniziato, entrambe con impegno infrasettimanale con inizio alle 20. I rossoneri della Tarros Sarzanese saranno ospiti del Rapallo battuto con il risultato di 2 a 1 al "Miro Luperi" e il Magra Azzurri atteso dalla Caperanese superata sempre con il punteggio di 2 a 1 nella partita del "Camaiora". Domenica nel torneo di Promozione si parte con il campionato ed è subito derby spezzino tra Canaletto e Levanto. Gli altri impegni per le spezzine sono: Cadimare-Caperanese; Intercomunale Beverino-Little Club James; Magra Azzurri-Footbal Club Bogliasco; Molassana-Tarros Sarzanese; Rapallo-Don Bosco Spezia.