Reca fuori tre settimane "Nessun calo di tensione"

Semplici è contento della vittoria sull’Inter, ma non vuole cali di tensione... "Farlo sarebbe un suicidio, una grande prestazione contro una squadra che ha la rosa più forte della Serie A, ma occorre continuare su questa strada, altrimenti butteremo via quanto di buono fatto".

Le due punte l’hanno soddisfatta?

"Tre settimane di lavoro sono poche per capire cosa e come possiamo ottenere, comunque le due punte sono un’opzione importante, poter arrivare nei 25 metri avversari con attaccanti cosi è un gran vantaggio. Ma è l’equilibrio e la mentalità che contano. E sotto questo aspetto abbiamo fatto molto, ma molto è ancora da fare".

La prossima partita è sempre la piu importante e difficile, come si affronta il Sassuolo?

"Il Sassuolo squadra e società, dopo le prime sei, sette, secondo me è la migliore come rosa e organizzazione. Giocano a memoria, hanno giocatori di qualità e tante soluzioni di gioco. Creano molto e lasciano anche giocare. Starà a noi ad essere bravi a dare fastidio e cercare di fare quello che servirà per metterli in difficoltà. Noi dobbiamo sempre e contro chiunque cercare di fare la partita, con umiltà, mentalità offensiva e carattere. Questo io chiedo ai miei giocatori. Cercare sempre la vittoria con queste armi. Poi se gli avversari sono piu bravi li applaudiamo. Ma queste caratteristiche non devono mai mancare".

La forza del gruppo e il pubblico hanno fatto la differenza, Kovalenko che ha chiesto il supporto è l’esempio.

"Sapevo che la rosa era buona, e che moralmente e tecnicamente era di qualità. Lavorando ogni giorno sono sempre piu contento del gruppo che ho. Grandi qualità umane e tecnica che non credevo fosse di questo alto livello. Si, Kovalenko è un esempio, ma tutto il gruppo risponde sempre presente. Pubblico determinante, come i calciatori, chi entra ha fatto sempre la differenza e questo per un allenatore e fondamentale". Torniamo al Sassuolo e secondo lei la vittoria contro l’Inter moralmente sulle avversarie la salvezza cosa significa?

"Certo aver battuto l’Inter significa molto per la nostra autostima e magari le avversarie non se lo aspettavano. Ma dipenderà da noi dare continuità a quel risultato, altrimenti non avremo fatto nulla. Domani sarà difficilissimo, ma dovremo mettere in campo le nostre armi e farlo al meglio. Il lavoro quotidiano mi permette di essere fiducioso, ho tanti bravi giocatori, solo sedici possono giocare"

Reca?

"Ne avrà per due o tre settimane, valuteremo il da farsi".

Marco Zanotti