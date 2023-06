Rebus girone: ipotesi Toscana ma c’è il rischio Lombardia-Piemonte

Si è quasi completato del tutto il quadro dei club aventi diritto alla prossima B Interregionale. Ancora da assegnare 4 posti sui 96 complessivi a cui bisognerà aggiungere un ripescaggio per colmare il vuoto lasciato dalla Pallacanestro Firenze ed altri due per supplire alle squadre che saranno con ogni probabilità ripescate nella B Unica Nazionale (Virtus Lumezzane ed Andrea Costa Imola le prime aventi diritto). Le le 96 squadre saranno divise in 4 Conference ed ognuna delle quali a sua volta sarà composta da 2 Divisioni da 12 formazioni l’una, le promozioni nella B Nazionale saranno 6, 12 le retrocessioni nella C unica. Per lo Spezia Tarros si profila un difficile inserimento nel girone con le toscane (ad oggi 7: Arezzo, Castelfiorentino, Cecina, Empoli, Legnaia Firenze, San Miniato e Virtus Siena) ma forse un dirottamento con le 8 piemontesi (Langhe, Borgomanero, Junior Casale, Collegno, Oleggio, Savigliano, Serravalle e la vincente di Chieri-Derhona, l’altra ligure Rapallo e due delle 16 lombarde. In casa Tarros si guarda ad essere inseriti con le altre toscane non solo per una questione di costi ma anche di appeal campanilistico.

G.S.