Rally La Coppa Italia ad Angilletta e Berni

Nella già ricca bacheca della Bb Competition finisce anche la Coppa Italia Aci Sport 2023. La scuderia spezzina deve ringraziare il proprio portacolori Nicola Angilletta, finalista e vincitore nella classe Rally5 al Rally del Lazio, contesto che ha coinvolto gli equipaggi qualificati al confronto decisivo per l’assegnazione dei riconoscimenti assoluto e di classe. Il pilota, al volante della Renault Clio Rally5 del team V-Sport, equipaggiata con pneumatici Michelin e condivisa con Michael Adam Berni, ha conquistato anche una seconda posizione di categoria nel Trofeo Michelin Italia di 4° Raggruppamento ed una terza piazza nell’R Italian Trophy, nella speciale categoria che ha interessato i piloti su Renault Clio Rally5.

"Essendo una finale, in ‘campo neutro’, l’avvio è stato guardingo – commenta il lucchese Angilletta – . Il secondo giorno siamo riusciti ad essere più incisivi, grazie alle modifiche effettuate sulla vettura, così abbiamo mantenuto la posizione senza prenderci inutili rischi. Ringrazio Bb Competition, senza di loro non avrei potuto vivere questa esperienza, il mio copilota Michael Adam Berni ed il tecnico che ci ha seguito". Un impegno, quello del sodalizio ceparanese – nel fine settimana tra le province di Frosinone e di Caserta – che ha assecondato le aspettative di inizio stagione, articolate su una programmazione che ha già visto Angilletta conquistare la Coppa Rally di Zona 9 nella propria categoria, in Sardegna.

"Una gran bella soddisfazione – dichiara il presidente della Bb Competition, Claudio Arzà – . Un successo che tiene fede alla filosofia che, da anni, contraddistingue l’impegno della nostra scuderia in ambito nazionale, condiviso con Michelin e con i nostri partner. Vincere la Coppa Italia in una categoria come quella delle Rally5, partecipata e di grande contenuto tecnico, è sinonimo di grande crescita per la nostra struttura. Con questo trofeo, Bb Competition conferma la propria espressione agonistica, confermandosi per merito di un pool di equipaggi, sulle strade delle gare più importanti della nostra nazione. Stiamo raccogliendo i frutti di un lavoro pluriennale, siamo sempre più un vero riferimento anche per altre realtà vicine, come la Toscana". Senza contare che, in questa stagione, Bb Competition si è espressa in altri ambiti, ad esempio sulle strade del Campionato Italiano Assoluto Rally, affrontato con Liberato Sulpizio sulla Hyundai i20 Rally2. "Stiamo riscuotendo consensi pure al di fuori del raggio d’azione abituale: Sulpizio è laziale, Angilletta è toscano come Efisio Gamba, che corre nei confronti storici e proviene dall’Isola d’Elba. Lo scorso anno abbiamo riscosso consensi anche in ambito europeo con il veneto Simone Boscariol, che ha affrontato l’Alpe Adria Trophy".