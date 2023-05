Rainbow strapazza anche il Tigullio e si prepara al derby con l’Elsel

La capolista Rainbow Spezia vince anche a Santa Margherita Ligure 3-0 contro il Tigullio

e avanza decisa in vetta. Successo netto, come testimoniano i set 25-8, 25-6 e 25-15. Questi punteggi delle spezzine: Pugliese 4, Cuffini 0, Zonca 10, Guidi 9, Antiga 6, La Mattina 5, Grispo 0, D’ Antonio 2, Ciappei 12, Chernyshova 6. Prossimo impegno per la capoclassifica il derby contro l’Elsel La Spezia in programma al Palasport di Vezzano Ligure: il match calendarizzato in principio per domenica 14 maggio, è stato spostato a mercoledì 17 alle 21.