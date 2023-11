Rainbow a Carasco per avanzare ancora

Rainbow Volley Spezia impegnata domani alle 17 al palazzetto ’Valli e Carasco’ contro l’Asd Scuola di Pallavolo. Coach Merello potrà contare sull’intera rosa. Le due vittorie nelle prime due giornate, anche se arrivate entrambe al tie-break, hanno decisamente caricato il gruppo, fruttando quattro punti in classifica. "A parte qualche piccola imperfezione – dichiara il dg Mucciarelli – la squadra è in salute e motivata a fare bene contro una formazione che al momento in classifica ci supera solamente di un punto".

Il Lunezia Volley gioca invece domani alle 19 al ’PalaBologna’ contro il Paladonobosco Genova. "In campo scenderà una squadra mista – anticipa coach Menconi – visto che sarà inserita anche qualche ragazza della serie C. La voglia di riscatto, è tanta e per questo cercheremo di fare il massimo". Le altre gare della terza giornata: Normac-Audax Quinto, Genova Volley-Cus Genova e Tigullio-Volley Scrivia.

Ilaria Gallione